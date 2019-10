Brera, Bradburne altri quattro anni

Paola Pastorini

Avrebbe potuto essere un incontro per dirsi addio, è stata la festa per la conferma di altri quattro anni a capo di Brera.

Ieri James Bradburne, che tra l'altro ha festeggiato i 64 anni, ha presentato il programma dell'istituzione che dirige nel suo ultimo giorno del primo mandato da direttore, ma anche alla vigilia del nuovo ciclo di quattro anni. Infatti il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini ha firmato tre giorni fa il decreto che lo conferma a Brera. «Avevo deciso di andare via», ammette Bradburne. Ma il nuovo incarico mette la carica al direttore. Per Brera, arriva la nuova serie di Dialoghi, da Raffaello a Orazio e Artemisia Gentileschi. Poi la riqualificazione dello strettone di via Fiori Oscuri 4, con la nuova entrata all'Orto Botanico e all'Osservatorio. E ancora i restauri dei quadri della collezione, a partire da quello di Gerolamo Genga; e, per la Biblioteca Braidense l'acquisto di nuovi archivi, mentre la Mediateca sarà chiusa e rinnovata, prima di riaprire come centro per la cultura contemporanea. E ancora Palazzo Citterio, dove sorgerà Brera Modern. Il direttore non si aspetta interruzioni né ostacoli al progetto già avviato. «Le previsioni di apertura sono per il 2021, speriamo per la prima parte dell'anno». Altra questione il Cenacolo, che l'ex ministro Bonisoli aveva affidato in gestione a Brera. «Siamo pronti ma secondo me il Cenacolo è già in buone mani. Non è basilare e non sono convinto».

E così Bradburne è pronto per far battere il cuore di Brera e dei milanesi all'unisono.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA