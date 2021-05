Bregonzio, una sirena da Mondiale

Daniele Petroselli

«Ora torniamo a respirare aria di sport» e se a sottolinearlo è una campionessa di apnea, è tutto dire. Lei è Livia Bregonzio, varesina che ha deciso dopo la pandemia di tornare alle gare che contano puntando in alto, fino alla conquista di un record del mondo. L'atleta lombarda sarà, infatti, una delle protagoniste dei prossimi Giochi del Mare, in programma dal 4 all'8 giugno a Vasto, in Abruzzo e tenterà di conquistare il prestigioso record di apnea lineare con monopinna in acque aperte.

Un'impresa mai tentata da nessun atleta. «La disciplina che pratico di solito viene fatta in vasca e si nuota sott'acqua, mentre l'apnea classica si fa in acque libere andando in profondità spiega la Bregonzio -. L'apnea lineare in acque libere è un mix delle due; si nuota a una profondità di due metri e mezzo seguendo un cavo guida».

Questo tipo di impresa per Livia non è una novità: «Ho conquistato un record simile nel Lago D'Orta nel 2018 racconta la Bregonzio, che allora batté il primato italiano di 104 metri percorrendone 118 metri in 2'40 -. L'obiettivo ora è superare i 150 metri, ma dipenderà tutto dalle condizioni meteo e dalla condizioni dell'Adriatico».

Campionessa a livello italiano e mondiale, la varesina ha scoperto l'apnea per caso: «La piscina che frequentavo vicino casa faceva corsi di questo tipo e decisi di andare alla serata di prova. Ed è stato amore a prima vista. All'inizio è stata una sfida personale, soprattutto una scoperta dei miei limiti. Finito il corso, dopo qualche mese ecco la mia prima gara. E 18 mesi più tardi anche la convocazione in Nazionale».

Ora il tentativo di record mondiale. E anche se quest'anno di pandemia è stato difficile, lei non ha mollato: «Ho svolto tanto lavoro a casa, poco in acqua. Abbiamo sofferto, navigato a vista. Ma le difficoltà aiutano a tirare fuori il meglio delle persone e così è stato anche per me». E a Vasto vuole dimostrarlo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA