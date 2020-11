Braidense vietata ai maggiori di 18 anni. La biblioteca si arricchisce con un'offerta dedicata ai più piccoli: sono nati il Centro Internazionale di ricerca sulla cultura dell'infanzia e un nuovo spazio dedicato all'attività didattica. Il Centro studierà le collezioni di libri e periodici per bambini della Biblioteca Braidense oltre che la recente donazione di una collezione di 257 libri per bambini sovietici degli anni 30. Il nuovo spazio didattico, sponsorizzato dalla Fondazione Allenora, conterrà laboratori di editoria e attività educative per sviluppare la ricerca e la cultura del libro. Ci saranno otto tavoli per quattro posti; il torchio, e quel che serve per la legatoria e la tipografia. Per ora ovviamente chiusi al pubblico. Il Centro per il libro, che ha contatti con altri istituzioni analoghe di Parigi e Modena metterà on line i suoi materiali, anche qui in attesa di tempi migliori. A festeggiare, in streaming, un concerto il 28 novembre per bambini e famiglie in omaggio a Gianni Rodari. E il 1° dicembre una mostra dedicata a libri di design e di artisti. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA