Botteghe, giovani e sicurezza per ridare luce a San Siro

Negozi, lavoro per i giovani, sicurezza. È la ricetta per ridare luce al quartiere San Siro.

Faccia a faccia, ieri, tra il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana per affrontare le problematiche del quartiere San Siro. Fra alloggi popolari occupati, degrado, saracinesche dei negozi abbassate per sempre Dopo l'omicidio del piccolo Mehmed, massacrato di botte in un alloggio Aler occupato in via Ricciarelli (foto); e dopo la fiaccolata dei residenti perbene che non vogliono vivere in una casbah, riemerge il dramma di uno dei quartieri più difficili. Sala s'impegna «in un programma straordinario di riqualificazione degli spazi pubblici anche in relazione alla cura e al decoro e del verde»; e punta ad azioni «per dare una risposta al problema del lavoro». Fontana, dal canto suo, assicura di «voler affermare sempre più i principi della legalità per una convivenza che garantisca serenità ai cittadini». Particolare attenzione, nell'incontro all'hub del Politecnico di via Gigante, è stata rivolta al tema della sicurezza, molto sentito dagli abitanti. Regione e Comune hanno deciso di rafforzare il presidio dei cortili Aler, spesso lasciati all'incuria, grazie a figure come quelle del portiere sociale. (S.Rom.)

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

