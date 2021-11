Botte, pugni, naso rotto per rubarle il telefonino. Un marocchino è stato arrestato dalla polizia per rapina e lesioni aggravate nella notte tra martedì e mercoledì ai danni di una connazionale di 33 anni. Intorno all'1.30 un residente di via Giambellino ha segnalato alle forze dell'ordine che un uomo stava colpendo una donna con calci e pugni. La ragazza si trovava al distributore automatico di un tabacchi e l'uomo, arrivato alle sue spalle, le avrebbe strappato di mano il cellulare. A quel punto, lui le avrebbe detto che se voleva riavere il telefonino sarebbe dovuta andare con lui dall'altra parte della strada. Al no della donna l'uomo avrebbe cominciato a colpirla violentemente con calci e pugni. All'arrivo della polizia, la donna è stata trasportata al pronto soccorso: trauma cranico facciale, una frattura del setto nasale e diverse contusioni. L'uomo è in cella per rapina e lesioni aggravate. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA