Botte mortali al figlioletto il 13 aprile padre in aula

Processo per la morte del piccolo Mehmed, Il 13 aprile sarà interrogato in aula Alija Hrusic, 26 anni, accusato di avere ucciso di botte il figlioletto di poco più di due anni il 22 maggio in via Ricciarelli. Ieri dopo il deposito delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, il processo è stato rinviato. L'imputato risponde di omicidio volontario, tortura e maltrattamenti aggravati. Il suo difensore Giuseppe De Lalla ha chiesto di acquisire le trascrizioni delle intercettazioni ambientali. Nel processo sono parti civili la moglie e madre del piccolo, assistita dall'avvocato Patrizio Nicolò, e gli altri figli dell'uomo. Stando all'indagine, coordinata dal pm Giovanna Cavalleri, a provocare la morte del bimbo, dopo che per tutta la notte e per i due giorni precedenti aveva subito le violenze del padre, furono alcuni colpi sulla fronte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

