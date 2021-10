Botte, grida, lanci di bottiglie, coltelli. In via Benedetto Marcello, zona che insiste sia sulla Stazione Centrale sia sulla movida di Porta Venezia, sabato verso mezzanotte per i residenti il sonno si è interrotto. Sono tre le persone rimaste ferite in una rissa, con lancio di bottiglie, tra extracomunitari, tra cui tre uomini e una donna. Uno dei due stranieri appare subito molto grave con ferite da coltello alla coscia e all'addome. L'uomo lascia una scia di sangue che arriva in via Vitruvio. Prestano i primi soccorsi passanti e un motociclista.

A intervenire sono stati i carabinieri che hanno potuto solamente constatare la presenza dei tre feriti: due uomini di origini nordafricane, tra i 20 e i 25 anni, privi di documenti di identità, di cui uno è stato trasportato in codice rosso al San Raffaele e ora è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'altro invece è finito in codice giallo al Niguarda con una ferita alla gamba destra. Infine una 28enne originaria della Tunisia, medicata alla clinica Città Studi per una ferita alla mano sinistra. Dalle prime ipotesi sembra che tutto sia cominciato per un tentativo di rapina



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

