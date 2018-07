Botte e ricatti baby gang aggredisce due fratelli

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un pugno in faccia, il furto di un paio di occhiali, la richiesta di un riscatto per restituirli. È il sabato sera da bulli sui Navigli di quattro minorenni, tre con precedenti penali che hanno aggredito due fratelli senza motivo, se non per intimorire e malmenare.La baby gang, composta da quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni, in una Darsena ancora piena di gente, ha prima iniziato a insultare e a molestare i fratelli (uno di 21 e l'altro di 23 anni), e poi hanno colpito il più giovane approfittando di un suo momento di distrazione. Un'aggressione gratuita, senza alcun movente se non la noia. I due sono scappati ma poco dopo il 23enne è tornato indietro per recuperare gli occhiali che erano caduti al fratello minore. Per riaverli, e per evitare un secondo round, è stato costretto a consegnare 5 euro a uno dei ragazzini. Ovviamente è stato anche deriso per aver ceduto al loro ricatto.La denuncia dettagliata dei fratelli alla polizia ha permesso agli agenti delle Volanti di riconoscere i bulli e di bloccarli a poca distanza dal luogo del loro agguato. Sono stati tutti denunciati per percosse, il campione che si è fatto dare i 5 euro deve rispondere anche di estorsione. (S.Gar.)riproduzione riservata ®