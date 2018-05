Botte e rapine, presi i bulli

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloQuattro di loro hanno 15 anni, uno ne ha solo 14. Poco più che bambini, eppure capaci di rapinare ed estorcere soldi a due loro coetanei con l'attitudine di consumati criminali. I carabinieri della stazione di Gratosoglio hanno arrestato e spedito al Beccaria i quattro 15enni, mentre è stato riaffidato ai genitori il più piccolo della baby gang perché non ancora imputabile: l'ha fatta franca per pochi mesi.La storia è cominciata il pomeriggio del 17 maggio, quando sei ragazzini hanno aggredito due 15enni che conoscevano di vista in via Neera, nel quartiere Stadera. Botte e insulti per portargli via dieci euro a testa. Il giorno dopo le vittime si sono presentate ai carabinieri con le madri per denunciare l'episodio e il 19 maggio i genitori sono tornati per aggiornare la querela con un altro dettaglio importante: dopo la rapina, infatti, la baby gang aveva contattato i 15enni obbligandoli a consegnare altri 20 euro. I militari hanno monitorato le conversazioni e fissato la consegna del denaro nel parcheggio di un supermercato della zona, un punto dove avrebbero potuto facilmente bloccare i bulli senza correre rischi. Il 21 pomeriggio i ragazzini si sono presentati in cinque (il sesto che aveva partecipato alla prima rapina non era presente) e appena hanno ritirato la banconota - in precedenza fotocopiata dai carabinieri - sono stati fermati. Sono tutti italiani di origine egiziana, provengono da famiglie di lavoratori e nessuno dei loro genitori ha precedenti. Non hanno fornito spiegazioni, però l'atteggiamento da duri si è sciolto alla vista delle divise.