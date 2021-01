Botte e minacce alla ex «Devi uscire dai social»

Un operaio di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito, picchiato e rapinato del telefonino la ex compagna a Vimercate. La donna, una badante di 50 anni, colpita ripetutamente a schiaffi e spinta fino a cadere a terra, è stata soccorsa dai carabinieri chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Gli stessi militari, poco dopo, hanno raggiunto e bloccato l'ex fidanzato violento, ora accusato di rapina e lesioni personali. A quanto emerso successivamente, proprio a causa dell'indole violenta e prevaricatrice del fidanzato, la donna aveva deciso di chiudere la relazione prima di Natale. Lui non voleva che lei usasse i social, tanto da romperle diversi telefonini, né che avesse contatti con amici e parenti. L'uomo non ha mandato giù la decisione e l'ha seguita e aggredita per «fargliela pagare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

