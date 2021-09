Botte e due costole rotte come ringraziamento per essere stato aiutato a tornare a casa perché ubriaco. Sabato i carabinieri di Besana in Brianza hanno arrestato un ex pugile di 56 anni per maltrattamenti aggravati e lesioni personali. L'uomo, operaio, ex pugile e con precedenti per truffa, furto e reati contro la persona, quella sera ha ha attaccato la sua compagna, 57 anni, in un moto di gelosia. La lite sarebbe scoppiata a causa della presenza di un quarantasettenne, amico della coppia, che avrebbe accompagnato la donna a recuperare il compagno, ubriaco in strada. L'uomo avrebbe quindi colpito violentemente la fidanzata, lanciandole contro varie oggetti in casa, danneggiando l'arredamento dell'abitazione e continuando a minacciarla e a offenderla. I vicini così hanno chiamato i carabinieri che hanno accertato che questo era solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di violenza in atto dal 2012.

La donna è stata soccorsa dal 118 che ha trasportato la donna all'ospedale di Carate Brianza in codice giallo, dove i medici le hanno riscontrato politrauma per aggressione e due costole rotte; la prognosi è di 25 giorni. L'uomo è in cella a Monza.



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

