Botte e coltelli dopo la disco

Greta Posca

Un'altra rissa prima dell'alba in una zona calda della movida. Ancora feriti. Ancora cittadini esasperati.

L'ultimo episodio ieri fuori dal Gate di via Valtellina. Cinque ragazzi italiani tra i 19 e i 23 anni sono rimasti feriti in una rissa scoppiata intorno alle 4.30 fuori dalla discoteca, quando questa era ormai chiusa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione Porta Garibaldi. I militari hanno trovato sul posto solo i cinque giovani feriti: tre con contusioni multiple alla testa e al corpo dovute a calci e pugni mentre due lesioni sono compatibili a ferite causate da un'arma da taglio. Il più grave, un 22enne colpito con quatto coltellate alla schiena, è stato portato in codice rosso al Niguarda: non è in pericolo di vita perché le lesioni erano superficiali. Gli altri feriti sono stati trasportati in codice giallo al Fatebenefratelli, al Policlinico e alla clinica Città Studi. Secondo una prima ricostruzione dei militari, alla chiusura dei locali della zona, due gruppi di ragazzi italiani si sono affrontati per una lite scaturita da motivi senza importanza: forse un commento pesante rivolto a una ragazza, forse scambi di volgarità. Agli uomini dell'Arma tre dei ragazzi feriti, di cui i due accoltellati, hanno fornito due versioni diverse sulla causa del diverbio. Gli altri due ragazzi contusi invece sarebbero curiosi che hanno assistito alla lite e sarebbero poi rimasti coinvolti negli scontri. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza della zona che permetteranno di ricostruire più accuratamente la dinamica della rissa.

Non si contano gli scontri fra ragazzi, in genere determinati da banali sgarbi. Ben più grave quello della scorsa estate, vittima Niccolò Bettarini, figlio della showgirl Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano. Il giovane era stato assalito e gravemente ferito fuori dalla discoteca Old Fashion da un gruppo per persone per aver difeso un amico.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

