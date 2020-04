Botte ai disabili nel centro lager, due arresti Settimo, le violenze filmate dalle telecamere. Il pm: «In questa emergenza Covid serve più vigilanza»

Insultati, minacciati. «Mettiti a dormire o ti spacco la faccia». Picchiati quando non obbedivano agli ordini dei due operatori che erano diventati i loro carnefici nella comunità di Settimo Milanese in cui erano ospiti perché affetti da gravi problemi psichiatrici.

Una struttura, la comunità alloggio Villa Sacro Cuore, che i due operatori - entrambi italiani, 29 e 48 anni - «avevano trasformato in lager», secondo le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Ieri mattina sono stati arrestati dai carabinieri di Settimo e messi ai domiciliari. Hanno cercato di attribuire le ferite dei pazienti - ematomi al viso e al torace - a gesti di autolesionismo. Non sapevano però che c'erano le telecamere a registrare le loro violenze. Prima, casualmente, quelle della struttura, che ha fatto subito denuncia, poi quelle dei carabinieri di Settimo.

I due operatori sono accusati di maltrattamenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture socio sanitarie. Le intercettazioni ambientali e telecamere installate in alcune stanze della residenza hanno documentato tutto: condotte violente e lesive della dignità personale dal gennaio 2020 nei confronti di un uomo e una donna, di 46 e 38 anni, affetti da autismo infantile e grave ritardo mentale. Tutto documentato: il crescendo di insulti e umiliazioni, le percosse. Li legavano, li chiudevano a chiave nelle stanze.

Il procuratore aggiunto Mannella ha lanciato un grido d'allarme per questo periodo in cui nelle Rsa e nelle strutture protette i parenti non possono entrare per fare visita ai loro cari per via del coronavirus: «È necessario che le strutture a cui i pazienti sono affidati tengano alta la guardia e vigilino ancora più sul loro personale». In questo caso è avvenuto. (G.Sal.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 05:01

