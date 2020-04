BOTTA E RISPOSTA

Non c'è giorno in cui tra le istituzioni non ci sia una punzecchiatura. Ultima in ordine di tempo quella dei test ai conducenti Atm. Mercoledì il sindaco Sala aveva annunciato il via libera al test sierologico per i quattromila dipendenti Atm di concerto con il professor Massimo Galli del Sacco. Ieri la precisazione dell'ospedale: «Si tiene a precisare che in questi giorni non vi è stato nessun tipo di contatto e nessuna richiesta dalla direzione Atm all'Asst Fatebenefratelli Sacco». Lo chiarisce il dottor Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli Sacco. Subito la contro precisazione: «Il professor Massimo Galli e il sindaco Giuseppe Sala confermano che nei prossimi giorni sarà avviato il progetto sperimentale di screening sierologico. Questa iniziativa - spiega una nota di Palazzo Marino - è frutto di una collaborazione tra il Comune e la Statale, essendo il professore Galli (oltre che primario di infettivologia al Sacco) direttore del Dipartimento di scienze biomediche e cliniche della Statale. E dalla Statale: «Abbiamo ricevuto la richiesta oggi (ieri) la valuteremo ai fini di una eventuale approvazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 05:01

