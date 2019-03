Bosco di Rogoredo duemila contattati

Più di duemila tossicodipendenti contattati, due interventi salvavita a seguito di overdose, sei giovani convinti a entrare in comunità, altri 30 pronti a farlo. È il primo bilancio del piano strategico partito il 30 gennaio per contrastare la droga nel Boschetto di Rogoredo e coordinato da Regione Lombardia con Prefettura, istituzioni locali, Ats e associazioni di volontariato. Gli operatori socio sanitari hanno svolto un'attività intensa: «Due interventi salvavita a seguito di overdose e di un mix micidiale fra alcool e cocaina; 10 azioni coordinate con le squadre del 118 per malesseri acuti quali allucinazioni, contusioni gravi, casi di overdose; 150 soccorsi per scompensi o ferite con infezioni», spiegano dalla Regione. Nel corso delle incursioni nel Boschetto di Rogoredo (quindi lontano dall'ambulatorio mobile situato nei pressi della stazione) ogni giorno avvengono almeno 30 nuovi contatti. Una quota che, nel fine settimana, raddoppia. (G.Pos.)

