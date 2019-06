Borseggiatrici minorenni prese in Centrale

Si aggiravano tra i passeggeri carichi di bagagli in Stazione Centrale, in cerca di prede. I movimenti sospetti delle due ragazzine non sono sfuggiti allo sguardo attento di un agente della Polfer libero dal servizio. Il poliziotto ha atteso la flagranza di reato prima di intervenire. Non ha dovuto attendere molto. Una faceva da palo e monitorava la zona per avvistare eventuali divise, l'altra si è accodata a un passeggero che aveva appena messo via il portafogli. Con un movimento fulmineo la ladra gli ha sfilato il portafogli e si è allontanata, senza che la vittima si accorgesse di nulla. L'agente a quel punto si è qualificato e le ha bloccate entrambe. Si tratta di due bosniache di 14 anni, già note alle forze dell'ordine. Entrambe sono state arrestate con l'accusa di tentato furto aggravato. Il portafogli è stato restituito al legittimo proprietario.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

