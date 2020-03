«Boom Milano, vogliamo l'esercito»

Giovanni Migone

Milano trema. I contagi tra capoluogo e provincia sono aumentati di 641 in un giorno, il doppio di mercoledì. A Milano i casi sono 1378, in provincia 3278.

E il governatore Attilio Fontana esprime tutta la sua rabbia: «Chiedo formalmente che il programma Strade Sicure, quindi con l'uso dei militari in strada, sia esteso a tutta la Lombardia, per dare un elemento di deterrenza». Parole che esplodono nell'epicentro dell'epidemia di Covid-19. Fontana, che ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di «far capire che non è uno scherzo, non è un gioco, non dobbiamo considerare il fatto che non si va a lavorare come una vacanza. È una guerra che stiamo combattendo. E in guerra normalmente si hanno restrizioni sacrifici molto maggiori. Noi li chiediamo limitati».

Ma non è tutto. Le richieste della Lombardia vanno oltre. «Al premier Conte ho chiesto la chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici, salvo per le attività indifferibili, il fermo dei cantieri e, ancora, un'ulteriore limitazione delle attività commerciali » spiega Fontana. Riassunto: le misure non sono abbastanza rigide. Ancora ieri il 42% dei lombardi è uscito di casa. Decisamente troppi anche per medici e scienziati arrivati dalla Cina.

L'appello a chiudere tutto è arrivato anche dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Sun Shuopeng, che si è presentato in conferenza stampa ieri mattina con il governatore. «Ora dobbiamo fermare ogni attività economica e tagliare la mobilità di tutti - ha detto -. È necessario stare in quarantena per proteggere la vita di tutti, che è la cosa più importante. Non abbiamo seconde scelte di fronte alla vita». Coloro che sembrano avercela fatta, là nella lontana Hubei, non risparmiano le critiche: «A Milano, che è l'area più colpita, abbiamo visto che le policies non sono abbastanza strette: le persone non indossano maschere, sono ancora troppe le persone in giro e si mangia o si fanno feste negli alberghi», ha aggiunto Shuopeng.

Intanto, come ogni giorno, si cercano le buone notizie. Arrivano da Bergamo, dove riprenderanno domani i lavori per la realizzazione dell'ospedale da campo alla Fiera e dove è stato dimesso il primo neonato contagiato. La Regione annuncia l'acquisto di ben 611 letti di terapia intensiva e 281 respiratori polmonari, mentre dal governo giunge l'annuncio di 300 medici pronti ad arrivare nelle zone più colpite. Tutte notizie che vengono offuscate dal consueto bollettino serale: i morti in un giorno sono 209.

