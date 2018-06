Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BOOM FRIDA KAHLOMusei aperti19mila visitatoriSono stati quasi 19mila i visitatori che si sono recati nei musei civici ieri nell'ambito della consueta giornata di apertura gratuita della prima domenica del mese. Al primo posto il Castello Sforzesco (nella foto), con più di 6500 ingressi, seguito dal Museo di Storia Naturale, circa 4600. E record per la mostra di Frida Kahlo, che ieri ha chiuso i battenti: con 358 mila biglietti venduti è entrata nella top ten delle mostre più visitate di sempre a Milano, inserendosi al terzo posto.PRELEVA 600 EURORuba bancomatpoi si scusaUna donna di 48 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver rubato il bancomat a un'anziana pensionata in un centro commerciale di Sesto San Giovanni ed aver prelevato 600 euro. La donna, approfittando di un attimo di distrazione della pensionata, che stava giocando una schedina della lotteria, le ha sottratto il bancomat dal portafogli (dove aveva il pin), prelevando 600 euro e rimettendo tutto nella borsa. L'anziana quando si è accorta dell'ammanco ha sporto denuncia ai militari che, grazie alle telecamere, sono risalite alla donna. Lei ha restituito il denaro e si è scusata.VIA SIRTORIBotte alla partnercingalese in cellaUn cingalese di 34 anni è stato arrestato dalla polizia in un appartamento di via Sirtori per aver aggredito e minacciato per l'ennesima volta la compagna, un'italiana di 33 anni, e averla cacciata di casa. È stata la donna a chiamare la Polizia e, quando gli agenti sono intervenuti, è emerso che in passato vi erano stati altri episodi di violenza, in qualche caso denunciati. L'uomo è quindi stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.