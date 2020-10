Bookcity non si ferma davanti al Covid. La kermesse dedicata ai libri sarà on line dall'11 al 15 novembre inaugurata dalla scrittrice inglese Zadie Smith. Per ora del migliaio di eventi immaginati, ne sono stati spostati 180 sul virtuale, ma tanti se ne aggiungeranno fino al 6 novembre, quando verrà chiusa la programmazione. «Bookcity vuole continuare a essere una grande festa del libro, una bandiera non ammainata», ha sottolineato il presidente dell'associazione Bookcity Piergaetano Marchetti. Al centro di questa edizione virtuale, l'emergenza climatica, con il focus Terra nostra e una serie di ted talk con ospiti come il filosofo Edgar Morin, la scienziata Ilaria Capua, gli scrittori Eve Ensler, Jonathan Safran Foer, Joel Dicker, l'economista Jean Paul Fitoussi. Ci saranno poi dialoghi tra musica, arte, letteratura, fumetti, con Jonathan Bazzi, Alessandro Baricco, Vasco Brondi e altre inziative. Tutto sul sito www.bookcity.it.

