Bookcity, Milano di carta

Greta Posca

Grande nei numeri e negli ospiti, nei luoghi e nei protagonisti. Bookcity, in programma dal 13 al 17 novembre, si presenta a Milano carica di eventi.

Oltre tremila gli autori in più di 1500 eventi gratuiti, con il coinvolgimento di 1400 classi di scuole di vario grado, 400 volontari e 250 sedi: università, quartieri, carceri, teatri e persino ospedali. Tema chiave di questa edizione è le Afriche: non una sola ma tante a seconda degli autori e delle storie. Fra gli oltre 3000 autori attesi, anche due premi Nobel: Svetlana Aleksievic e Wole Soyinka. Farà inoltre tappa a Milano la prima tappa del Friendship Tour: il 17 novembre quattro scrittori britannici di successo, Lee Child, Ken Follett, Kate Mosse e Jojo Moyes parleranno della Brexit. Molte le collaborazioni, tra cui quelle con il festival di antropologia Dialoghi sull'Uomo di Pistoia e con la Milanesiana di Elisabetta Sgarbi. L'inaugurazione, prevista per il 13 novembre al Teatro Dal Verme, vedrà la partecipazione del romanziere basco Fernando Aramburu (autore del bellissimo Patria), Paolo Giordano, Michela Marzano e Simone Savogin. La chiusura, invece, si terrà il 17 al Teatro dell'Arte e vedrà un connubio speciale fra musica e letteratura. Il gemellaggio con una delle Città creative Unesco coinvolgerà quest'anno Barcellona. L'anno scorso era toccato a Dublino. L'evento è promosso dall'assessorato alla Cultura (mainsponsor Intesa Sanpaolo e premium partner Esselunga) e dall'associazione Bookcity Milano. «A Milano - ha sottolineato il presidente di Bookcity Piergaetano Marchetti - c'è un tessuto adatto, culturalmente e intellettualmente permeabile alla nostra iniziativa». Orgoglioso il sindaco Giuseppe Sala, che ha sottolineato la forza di Milano, città che «sa prendersi cura dell'Italia». Il sindaco ha anche ricordato con orgoglio che Milano «si è confermata anche quest'anno, secondo la classifica stilata da Amazon, la città con il maggior numero di lettori in Italia».

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

