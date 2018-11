Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bookcity anche a misura di bambino. Oggi alla Libreria Corteccia (via Lanino 11, ore 17) il grande poeta per bambini Roberto Piumini presenta il suo Non piangere, cipolla (Mondadori) tra risotti, carote, torte e formaggi. Al Muba dal mattino si gioca con TopoLina, nel pomeriggio col Piccolo Principe e i corsari. Scorpacciata di letture nelle biblioteche comunali. Domani a Quarto Oggiaro (via Otranto) si raccontano storie e leggende dei nativi americani con Acchiappasogni (ore 10.30); alla Affori (viale Affori) protagonisti mostri mostruosi da leggere e giocare (ore 10.30). Dracula piomba sulla biblioteca Chiesa Rossa (ore 16). Harry Potter e Dante è il tema del fantasylab al Teatro del Buratto (domenica, ore 16.30). Domenica alla Libreria dei Ragazzi (via Tadino, 53) si spazia dai laboratori di disegno al musical.(S.Rom.)