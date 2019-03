«Bookcity a braccetto con il Salone di Torino»

Paola Pastorini

Basta guerra a colpi di pagine scritte. La tregua tra i Saloni di Milano e di Torino è offerta dagli organizzatori di Bookcity, la kermesse che tornerà dal 13 al 17 novembre. Ma che sta già affinando le parole in vista della sua ottava edizione. A cominciare dalla mano tesa al Salone del Libro di Torino con due anteprime, ad aprile e a maggio: «Basta con le rivalità tra le città, soprattutto in tema di cultura», ha spiegato infatti il presidente di BookCity, Piergaetano Marchetti. «Quest'anno collaboreremo con Torino e vogliamo farlo anche con altre città che ci chiedono di portare qualcosa di Bookcity da loro».

La manifestazione dedicata al libro e alla lettura anche quest'anno sarà dislocata in diversi spazi. Promossa dall'assessorato alla Cultura con l'associazione Bookcity, nel 2018 aveva avuto numeri di eccellenza: 1500 eventi, tremila ospiti, con 500 volontari, polverizzandosi tra scuole, teatri, università, musei ma anche case. E persino incontri con gli scrittori sul filobus difficile 90/91. Iniziativa piaciuta molto, tanto che quest'anno si farà il bis, questa volta a bordo del tram della linea 3, che parte da piazza Duomo e arriva nel quartiere di Gratosoglio (dove è nato e vive il vincitore di Sanremo Mahmmud, hanno osservato gli organizzatori). Sul tram 3 i lettori ascolteranno dagli autori le diverse, soggettive, anime del capoluogo lombardo. A oggi sono stati attivati 69 quartieri e sono stati coinvolti nella Grande Milano 72 su 135 Comuni.

Gli organizzatori di Bookcity hanno chiesto a tutta la filiera del libro proposte e idee, dagli editori ai librai, dai bibliotecari ai blogger, fino ai lettori. Il 19 aprile 2019 è il termine per segnalare sedi disponibili a ospitare manifestazioni, il 31 maggio quello per presentare proposte di eventi.

La kermesse di novembre avrà come sempre il suo centro nevralgico al Castello Sforzesco. Tra i temi in cantiere Il mondo delle idee, Il tempo è libero, Passato e presente, Il lavoro e il futuro, Il libro della natura, Milano e le città, Ricorrenze e ricorrenze, Mestieri del libro, i bambini. E un focus sulle Afriche.

