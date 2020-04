Bonus spesa, proroga per la domanda

Prorogata al 15 aprile la data di termine della domanda per i buoni spesa da 150 euro dopo l'assalto al sito del Comune. Lunedì il portale di Palazzo Marino è stato bombardato di visite ed è andato ko. Da qui la decisione di posticipare.

«A causa dei disagi per il numero 02.02.02 intasato e la pagina web in crash, il Comune ha prorogato la scadenza per presentare la domanda per accedere ai buoni spesa alle ore 13 di mercoledì 15 aprile». Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti, intervenendo in una commissione consiliare trigiunta. «Per i buoni spesa è difficile fare domanda sia con lo 02.02.02 sia con la modalità online - ha spiegato l'assessore - Io non gestisco le piattaforme ma abbiamo chiesto di provvedere. La domanda chiuderà mercoledì 15 aprile alle ore 13 anzichè alle ore 9 di lunedì. Oggi verrà risolto lo stallo tecnico sul sito mentre il potenziamento dello 02.02.02 deve essere messo a regime». Inoltre l'assessore Rabiotti ha sottolineato come sia possibile presentare la domanda di giorno e di notte e che sulla valutazione delle domande non sarà preso in considerazione il criterio cronologico con le quali sono state presentate.

