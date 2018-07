Bonucci sempre più tentato dalle sirene della Premier

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Mani legate. Il ds Mirabelli non può più fare mercato, almeno fino a nuovo ordine di Elliott, che difficilmente arriverà. Mercato bloccato in entrata come in uscita. Gattuso, insomma, non può sorridere: al momento la campagna acquisti (si fa per dire) gli ha consegnato tre parametri zero: Reina, Strinic e la scommessa Halilovic. Mirabelli ha in mano una lista di giocatori indicati da Rino per tre ruoli fondamentali, il principale l'esterno d'attacco.Da tempo piace Callejon. Con il Napoli si è parlato alcune settimane fa di un possibile scambio con Suso. Ma il problema poi rimarrebbe. Fondo americano o no, il Milan deve anche vendere: per Bertolacci si continua a lavorare con il Genoa, per Gustavo Gomez il Boca Juniors sembra nuovamente essersi preso una pausa di riflessione. Ma solo con i sacrifici di Donnarumma, Bonucci e Kalinic il Diavolo può tornare in Paradiso. E sul capitano rossonero ci sono nuove voci che lo vorrebbero lontano da Milano, direzione Londra. Vero o no Leo sembra essersi pentito della scelta rossonera di 12 mesi fa.(L.Ucc.)