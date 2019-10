Bonucci scommette: «Dopo un gran Dybala vedrete che De Ligt»

Timothy Ormezzano

TORINO - Ritrovato il miglior Dybala, la Juve aspetta De Ligt. In copertina c'è l'attaccante argentino, che martedì ha ribaltato la Lokomotiv Mosca dando un senso al 78% di possesso palla e ai 28 tiri tentati dai bianconeri. Sarri vuole che la sua squadra triti le partite, ma sin qui ne ha vinte soltanto due con due o più gol di scarto. Il bilancio comunque sorride, visto che la Juve è l'unica formazione europea imbattuta in campionato e in Champions con 9 vittorie e 2 pareggi. Sorride meno la difesa, alle prese con qualche tentennamento di troppo. Pesano l'assenza del lungodegente Chiellini e le incertezze di De Ligt. Bonucci è intervenuto in difesa del giovane collega di reparto, chiedendo pazienza e garantendo sulle sue qualità: «De Ligt è un predestinato, sta facendo fatica come è successo a tutti alle prese col nuovo. La maglia bianconera pesa, lui ha soltanto 19 anni. Ha cambiato completamente il modo di giocare, perché con l'Ajax marcava praticamente a uomo, mentre adesso ci troviamo a difendere a zona. Con l'esperienza e il tempo, Matthijs diventerà il difensore più forte al mondo».

Bonucci si prepara a tirare finalmente il fiato, dopo aver giocato tutti i 990 minuti stagionali in bianconero. «A dire il vero ho riposato nel primo tempo contro la Lokomotiv...», ha scherzato ricordando la sua topica sul vantaggio provvisorio dei russi, dopo un anticipo bucato da De Ligt. Sabato a Lecce ci sarà finalmente spazio per uno tra Rugani e Demiral, che hanno sin qui collezionato appena 90 minuti in due: «Arrivano tante partite ravvicinate, ci sarà spazio per chi ha sin qui ha giocato meno».

Intanto oggi spazio agli azionisti juventini nell'assemblea che verrà al solito aperta dal discorso del presidente Agnelli. Tra i temi più dibattuti ci sarà l'aumento di capitale di 300 milioni proposto dal Cda bianconero.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

