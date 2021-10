Bonucci: «Italia, tante scuse» Gigio va oltre: «Ora il Mondiale»

Marco Zorzo

L'Italia campione d'Europa è caduta. Tre anni dopo: dal Portogallo, in Nations Legaue, alla Spagna, sempre in questa competizione. Fischi & fiaschi, che non sono piaciuti al ct Mancini. Nel mezzo 37 partite utili consecutive e un'estate meravigliosa con il trionfo a Wembley. San Siro (rossonero), la Scala del calcio, non ha perdonato il tradimento di Gigio Donnarumma, che ha lasciato il Milan per andare al Psg: alla viglia della sfida con le Furie Rosse il portiere aveva provato a chiedere il sostegno dei tifosi, ma il popolo milanista non lo ha perdonato: striscioni contro e raffica di fischi nella notte del Meazza.

Che non è paragonabile a quella horror di quattro anni fa con la Svezia. Ma il ko con i ragazzi terribili di Luis Enrique brucia da morire. Vero Bonucci? Cacciato per gialli evitabili e poi il gol dello 0-2 preso prima del riposo. Pietra tombale sulla contesa con la Spagna, volata in finale di Nations League.

Così Leo il giorno dopo: «Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa». È stata una notte insonne per Leonardo, quella di mercoledì: l'esperto difensore ha postato sui propri social il messaggio di scuse, consapevole di aver messo in difficoltà suo malgrado i compagni e il ct Roberto Mancini. Il quale a fine gara lo ha rimbrottato soprattutto per la prima ammonizione: «Leo doveva stare più attento, non avrebbe dovuto protestare così». Con l'uscita anticipata Bonucci, capitano per l'iniziale panchina di Giorgio Chiellini, ha macchiato non solo la presenza numero 112 in azzurro (eguagliato un mito quale Dino Zoff) ma ha finito anche per compromettere una partita che vedeva la Nazionale già sotto di un gol al momento del suo secondo cartellino giallo, rimediato dopo una manciata di minuti dal primo. Il ko finale per 2-1, che ha spezzato la lunghissima imbattibilità dell'Italia e le impedirà di lottare domenica per il Trofeo, ha reso ancora più amara la serata milanese del giocatore. Che però ha voluto chiudere il suo post su Twitter con una promessa e un grido di battaglia: «Questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai!».

Quindi Donnarumma, con Ricky Albertosi cha San Siro lo consce benissimo, lo rimbrotta per la scelta pariginia: «Io l'avrei visto con il Milan fino a 40 anni... Come Buffon nella Juve». E Gigio sui social ieri, ha detto la sua verità: «Non è andata come volevamo, ma ce l'abbiamo messa tutta. Lo spirito e l'impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi».

Che sono a novembre la sfida a Roma con la Svizzera e poi a Belfast con l'Irlanda del Nord, ultime due gare di qualificazione a Qatar 2022. Da non fallire.

