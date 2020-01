Bonnie e Clyde svuotavano le cantine

Li hanno soprannominati i Bonnie e Clyde delle cantine. Erano decisamente meno pericolosi della storica coppia di criminali americani dei primi anni Trenta ma altrettanto prolifici: dieci colpi tra marzo e ottobre 2019.

Un italiano di 39 anni e la sua compagna di 37 (nata in Belgio ma con cittadinanza italiana) sono stati arrestati dai carabinieri per la serie di furti messi a segno nelle cantine dei condomini tra la zona di via Padova e di Lambrate. I militari della stazione di Crescenzago erano a lavoro da un po' su episodi che avevano caratteristiche comuni e che sembravano risultato della stessa mano. I ladri colpivano sempre nei giorni festivi e portavano via qualunque tipo di oggetto, dagli abiti alle biciclette, passando per attrezzi da lavoro e generi alimentari. Una vera razzia senza particolare criterio di scelta, che alla vittima costava anche la riparazione della saracinesca forzata.

L'indagine è partita dalle denunce dei condomini esasperati, che dopo mesi di incursioni non sapevano più cosa fare per limitare i danni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state fondamentali per identificare i ladri, riconosciuti dagli investigatori per i loro precedenti. Gli è stato fatale agire sempre col volto scoperto.

L'uomo, che è finito in carcere a San Vittore, aveva già l'obbligo di dimora e precedenti per droga. Alla donna, che ha precedenti per furto, sono stati invece concessi gli arresti domiciliari.(S.Gar.)

