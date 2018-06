Bonfadini, campi a termine

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòLe ruspe arriveranno nei campi rom di via Bonfadini. È presto per dare una data dello sgombero, ma i controlli straordinari di polizia, carabinieri, addetti dell'Ats (ex Asl) per i problemi di natura igienici-sanitari, operatori dei servizi sociali per verificare se i bambini sono mandati a scuola o meno, sono già partiti. La tolleranza zero sugli insediamenti rom, dettata dal sindaco Giuseppe Sala meno di un mese fa, si concretizza. Si parte dagli interventi nei due a Rogoredo, quello irregolare (ma ormai consolidato) al civico 38 di via Bonfadini e quello autorizzato al 39 che, sebbene sia regolare si presenta come una polveriera, fra degrado e mancanza di regole. Una superficie complessiva di 7500 metri quadrati con casupole, baracche, ma anche case abusive in cemento che in tutto ospitano circa 245 persone, oltre a quelle di passaggio: 180 censite dai vigili in quello regolare, 65 in quello fuorilegge. Quest'ultimo sarà raso al suolo per dare il segnale della svolta, mentre nel campo autorizzato sarà riportata la legalità in vista, in futuro, della sua chiusura per superare la logica dei campi.È quanto è stato deciso durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese: va riportato il decoro con grande attenzione per i minori. È, in sintesi, l'obiettivo del piano che prevede una presenza costante della polizia per far capire che la musica è cambiata. Azioni incisive sono in programma nel campo autorizzato dove saranno abbattute le casupole costruite dagli stessi nomadi e rimarranno soltanto le costruzioni in regola; saranno posizionate all'ingresso dell'area delle telecamere per controllare le targhe delle auto che entrano, eventualmente rubate e sarà cambiato il regolamento cittadini per far rientrare la zona tra quelle in cui è possibile applicare il Daspo urbano del decreto Minniti.riproduzione riservata ®