Bonera suona la carica: «Non firmo il per il pareggio»

Ancora Daniele Bonera in panchina. Anche in Europa League. Dopo il Napoli, c'è la trasferta in Francia con il Lille (ore 18.55 diretta Sky, arbitra l'inglese Pawson). Ovvero l'impegno contro l'unica squadra capace di fermare il Milan post lockdown (0-3 per i transalpini a San Siro).

Una sfida che il Milan stavolta vuole vincere. «Non siamo capaci di fare calcoli», assicura il tecnico che prenderà ancora un volta il posto di Pioli e Murelli in panchina. «Ormai abbiamo dentro di noi l'idea di volerci imporre dappertutto, è una caratteristica che fa parte della storia del club. E non firmo per il pari in partenza». Lille al comando del girone con 7 punti, uno in più del Milan.

Bisogna cancellare l'onta dell'andata, una brutta sconfitta. «A San Siro abbiamo sbagliato, abbiamo compiuto molti errori tecnici e tattici, anche se in tutta franchezza credo che il risultato finale sia stato un po' troppo pesante, abbiamo lavorato per porre rimedio». Massimo rispetto per il Lille, che «è una grande squadra, ma sono certo che in Francia si rivedrà lo spirito che si è visto a Napoli. La vittoria ci ha dato tanta fiducia». Non sono partiti per la trasferta Saelmaekers, Rafael Leao e naturalmente Ibra. Riposo per Calabria e Kjaer (dentro Dalot e Gabbia). Turno di stop anche per Frank Kessie con Tonali che affiancherà Bennacer.

Il tridente dei trequartisti dovrebbe essere composto da Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Rebic sarà la prima punta.(L.Ucc.)



