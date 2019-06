Bomba di caldo, febbre a 40

Simona Romanò

Il caldo non molla la presa. Milano boccheggia con temperature africane che ieri hanno sfiorato i 40 gradi ma, complice l'umidità, la temperatura percepita è di circa 43 gradi. E oggi si replica.

Nessun sollievo nemmeno di notte con le minime immobili ferme a 28 gradi. Un caldo asfissiante che ha già mietuto una vittima: si tratta di un clochard romeno di 69 anni, cardiopatico, conosciuto dagli assistenti sociali. È stato trovato senza vita, ieri, poco prima delle 8, da un passante, sotto una pianta dei giardinetti di piazza Luigi di Savoia, vicino alla Stazione Centrale. Sul corpo non ci sono segni di violenza, tuttavia la polizia e in attesa dei risultati dell'autopsia. Tutto però fa pensare a un malore dovuto proprio alla bolla africana. Questa botta di calore anomalo ha fatto schizzare l'ozono sopra la soglia di allarme (picco di 243 mg/mc in città) rendendo l'aria ancor più irrespirabile. Per minimizzare gli effetti dell'ozono, che è un gas irritante, in particolare nei soggetti più a rischio (il problema sono polmoniti), l'Arpa sconsiglia «attività all'aria aperta tra le 12 e le 16». Preoccupato per la sorte dei cittadini più deboli è Palazzo Marino, con l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino rinnova l'appello «a segnalare le persone in difficoltà telefonando al numero verde gratuito 800777888». È attivo dalle 8 alle 20 da lunedì al sabato e, in caso di ondate di calore come questa, anche la domenica fino alle 19. Distribuite ieri 10mila bottiglie d'acqua ai senzatetto da parte della fondazione Arca, e oggi si replica.

Gli occhi sono puntati alle previsioni meteo perché milanesi e turisti sono allo stremo. La fiammata di caldo nei prossimi giorni dovrebbe abbassarsi di qualche grado. Abbastanza per far tirare una boccata di ossigeno. Poi, però, l'afa dovrebbe farsi risentire, anche se è presto per fare previsioni a lungo termine.

Venerdì 28 Giugno 2019

