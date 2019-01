Bologna, riecco Mihajlovic: esonerato Pippo Inzaghi

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Tutto come nelle previsioni. I «cambiamenti» annunciati dal presidente del Bologna Joey Saputo dopo il disastroso 0-4 di domenica pomeriggio contro il Frosinone, si sono concretizzati con l'esonero di Filippo Inzaghi, che ha pagato le 14 giornate senza vittorie in campionato ed il quartultimo posto in classifica.Sotto le Due Torri, là dove aveva iniziato la sua avventura da primo allenatore, torna ufficialmente dopo 10 anni Sinisa Mihajlovic, che ha firmato un contratto sino a fine stagione, con opzione per il 2019-20. Che, tradotto, potrà voler dire rinnovo automatico in caso di salvezza. Un'impresa ancora fattibilissima sul piano della classifica. Mihajlovic (oggi il primo allenamento) dovrà però rivitalizzare una squadra fiaccata dai tanti risultati negativi. Esordio domenica a San Siro contro l'Inter, squadra nella quale chiuse la carriera da calciatore e si avvicinò al mondo della panchina come vice di Roberto Mancini.SuperPippo ha ricevuto ieri nel pomeriggio la notizia dell'esonero a Casteldebole, alla presenza della dirigenza felsinea al completo. Poi gli incontri con l'agente federico Pastorello e con Mihajlovic, per la definizione dell'accordo. È stato l'ottavo cambio di panchina stagionale in A, con Chievo e Genoa primatisti con due avvicendamenti.riproduzione riservata ®