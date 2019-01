Bologna horror Pippo Inzaghi al capolinea: c'è Mihajlovic

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo Sarti+MILANO - Filippo Inzaghi al capolinea a Bologna dopo lo 0-4 del Dall'Ara contro il Frosinone. «Non voglio prendere le decisioni con la testa calda. Ma le cose cambieranno: abbiamo fatto degli errori e dobbiamo correggerli il più presto possibile. La squadra sul campo ha fatto pietà». Queste le severe parole del presidente Joey Saputo che, salvo sorpresissime, oggi esonererà SuperPippo. Il favorito per la successione appare Sinisa Mihajlovic, avvicendamento che riproporrebbe quello al Milan nell'estate 2015.Nel match di pranzo la Fiorentina (in 10 dal 59' per il rosso a Benassi) passa 3-4 in casa del Chievo al termine di un match pazzo, con anche un rigore fallito (Lafont para su Pellissier il possibile 3-3 all'85'), tre pali e tante polemiche arbitrali. «Il Var così non serve, prese decisioni a vanvera», tuona il presidente gialloblù Luca Campedelli. I padroni di casa ce l'hanno soprattutto con il Var Serra per l'annullamento di un gol a Giaccherini e per un ulteriore penalty non concesso su Pellissier.Emozioni a mille anche a Parma, con la Spal che rimonta da 2-0 a 2-3, torna a vincere in campionato dopo 11 turni e riparte in chiave salvezza. Illusoria la doppietta di Inglese (11' su rigore e 53'). I ferraresi tra il 70' e l'87' ribaltano il punteggio grazie a Valoti, Petagna e Fares.