Bollate, detenuti armati sequestrano un agente

Momenti di paura domenica sera nel carcere di Bollate. Verso le 22 due detenuti in isolamento, entrambi di origine campana, hanno simulato un malore e mentre venivano accompagnati in infermeria hanno sopraffatto l'agente minacciandolo con un paio di forbici e delle lamette.L'agente p stato imbavagliato, legato al letto di una cella e rinchiuso. Poi con le sue chiavi hanno tentato di raggiungere un'altra cella per aggredire un detenuto, un collaboratore di giustizia. Non sono però riusciti ad aprire la cella e il piano è fallito proprio grazie agli altri galeotti, che da dietro le inferriate si sono messi a rumoreggiare. A quel punto le guardie penitenziarie sono intervenute con i rinforzi, hanno convinto i detenuti ad arrendersi e liberato il collega. I due carcerati, per cui sono stati subito disposti 15 giorni di isolamento, sono stati denunciati per sequestro di persona.Secondo Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato della polizia penitenziaria Spp, i due avrebbero ricevuto dall'esterno l'ordine di «uccidere il pentito»: lo accerterà l'inchiesta interna. «Anche questa volta le conseguenze peggiori sono state evitate per circostanze fortunose - è lo sfogo di Gennarino De Fazio, del sindacato Uilpa - se ci dobbiamo affidare al soccorso dei detenuti per garantire la sicurezza e per portare a casa la pelle, siamo al fallimento del sistema d'esecuzione penale dello Stato».(G.Obe.)riproduzione riservata ®