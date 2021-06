Bolidi cromati e futuristici. Fino a domenica Milano e Monza ospitano in contemporanea le ultime novità in fatto di vetture e con un occhio alla sostenibilità.

È Mimo (Milano Monza Motor Show) il Salone dell'auto all'aria aperta. Sono oltre 120 i modelli esposti e 60 le case intervenute in un percorso che, a Milano, si snoda tra piazza Castello, via Dante, piazza Duomo, piazza scala e San Babila. Tanti i prototipi di suv, ibridi, tanti i modelli lussuosi. All'autodromo di Monza invece prove e eventi su invito.

Ieri alla cerimonia di avvio della manifestazione sono intervenuti il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca Fabrizio Sala.

Taglio del nastro con polemica. Infatti qualche associazione ambientalista ha storto il naso sul fatto di ospitare le vetture nelle aree pedonali. «Le polemiche sono parte della nostra vita e del dibattito politico. Detto ciò, mi pare che la gente capisca che è necessario avere un atteggiamento più ambientalista, ma è necessario essere anche pragmatici», ha detto il sindaco. (G.Pos.)

