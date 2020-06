Bocciati i test sierologici

Simona Romanò

Il Tar della Lombardia boccia il contratto tra Fondazione San Matteo di Pavia (ente governato da Regione Lombardia) e la Diasorin: la multinazionale che, senza gara di appalto, ha prodotto e venduto in via esclusiva i test sierologici per i lombardi, capaci di rilevare gli anticorpi così da studiare la diffusione del Covid.

A depositare il ricorso, accolto ieri, è stata l'azienda concorrente TechnoGenetics: per i giudici, si legge nella sentenza di 48 pagine, è stata «concorrenza distorta, perché il Policlinico ha consentito ad un solo operatore, scelto senza il rispetto di alcuna procedura, di conseguire un nuovo prodotto». Il San Matteo ha messo a servizio della Diasorin beni del «servizio pubblico, come apparecchiature, laboratori, conoscenze scientifiche»; l'azienda, invece, l'impianto industriale per la realizzazione del kit sierologico, «mantenendo la totale proprietà del brevetto».

L'accordo, siglato lo scorso 23 marzo, ovvero in piena emergenza Covid, prevedeva anche «una royalty dell'1 per cento a favore dell'ospedale pavese per i test venduti poi da Diasorin». Policlinico e multinazionale annunciano ricorso, dichiarando «che tutto si è svolto nelle regole». Intanto, gli atti passano alla Corte dei Conti per eventuale danno erariale perché, secondo il Tar, «il San Matteo ha impegnato risorse e conoscenze pubbliche».

La questione ha un peso notevole a livello politico. «Nella sentenza la Regione non è citata, ma la vera problematica - incalza la consigliera del Pd Carmela Rozza, componente della Commissione speciale d'inchiesta emergenza Covid - è perché Regione Lombardia non ha fato test sierologici fino al 23 aprile, perché ha acquistato solo 500mila kit dalla Diasorin e ha diffidato i sindaci della Regione ha effettuare test diverso da quelli del San Matteo». Per le opposizioni, «se la magistratura dovesse accertare eventuali opacità le dimissioni della giunta Fontana sarebbero dovute». Il governatore Attilio Fontana replica: «Non sono parte attiva della faccenda».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 05:01

