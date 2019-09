Boban zittisce Berlusconi: «Questo Milan non deluderà»

Luca Uccello

MILANO - «Le critiche di Berlusconi? Ognuno è libero di avere le proprie idee, figuriamoci l'ex presidente che ha fatto tanto per il Milan. Però qualche volta forse bisognerebbe saper scegliere le parole giuste...». La botta l'aveva data l'ex patron, e mezza risposta quella di Zvonimir Boban che incassa il colpo (insieme a Paolo Maldini), ma preferisce non restituirlo e, come fa lo stesso Silvio Berlusconi, ricordare i tempi passati, quelli in cui il Milan era forte, vinceva.

Tempi lontani, ormai. «Il presidente ha dato veramente tanto a tutti noi e a questa società, quindi rispettiamo il suo pensiero». Ma non finisce qui. L'analisi del nuovo dirigente di Casa Milan prosegue, si fa attuale: «Gli altri pensieri invece non sono rosei, dobbiamo migliorare e cercheremo di farlo e serve solo del tempo. Anche Giampaolo sicuramente vuole un Milan diverso e migliore. Ci sono tante cose in cui dobbiamo migliorare, sono sicuro che con degli accorgimenti e con un lavoro duro e intelligente ce la faremo».

A Torino sarà un'altra squadra, simile a quella del secondo tempo con l'Inter, con qualche inserimento che fin qui non c'è stato se non a richiesta. Giocherà Theo Hernandez al posto di Rodriguez, forse Bennacer, sicuramente Rafael Leao e magari anche Ante Rebic al posto di un irriconoscibile Piatek. E l'attaccante croato è stato protagonista sui social rossoneri dove ha ammesso di essere «migliorato rispetto ai miei primi anni in Italia e ora voglio dimostrarlo qui a Milano, con il Milan».

A Firenze e Verona non aveva entusiasmato forse per la giovane età e il poco spazio trovato. Ora torna con 25 reti in 100 gare in Bundesliga. Un biglietto da visita che ha convinto i rossoneri a puntare su di lui dopo non essere riusciti ad arrivare ad Angel Correa. «Appena ho saputo dell'interesse del Milan ho chiamato mio padre e lui mi ha detto di accettare. Parliamo di uno dei club migliori d'Italia. Boban mi ha spiegato che la società si aspetta molto da me, è un onore ma anche una responsabilità, come per tutti i giocatori del Milan».

Tanto si aspetta anche Marco Giampaolo che sta vivendo un momento difficile. Torino e Firenze rimangono due gare verità per lui e per chi è arrivato in estate, nessuno escluso.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA