Boban: «Valiamo molto di più»

MILANO - «L'esonero di Marco Giampaolo è stato sofferto, ma l'obiettivo resta un posto in Champions League, la cui zona dista 4 punti. Capiamo la frustrazione dei tifosi, ma vogliamo riportare il Milan dove merita». Parola di Ivan Gazidis. L'amministratore delegato rossonero ha guidato la dirigenza al fianco di Stefano Pioli nel corso della presentazione a Casa Milan. Tutti insieme per ripartire.

E per non considerare già buttato il campionato, nonostante i 9 punti (e le 4 sconfitte) in 7 giornate con cui il Diavolo ha cominciato con l'ex tecnico della Sampdoria.

«Se torniamo indietro la scelta di Giampaolo era anche giusta: un allenatore con idee forti per una squadra giovane. Semplicemente non ha funzionato. La chiamata di Pioli a molti potrebbe sembrare un azzardo. In realtà esprime la volontà di restare protagonisti in questa stagione. Abbiamo ancora 31 partite davanti». Alle osservazioni del direttore tecnico Paolo Maldini si sono aggiunte quelle del CFO milanista Zvonimir Boban: «Un cambio di allenatore così presto è una sconfitta per tutti. Non siamo la squadra più forte del mondo, ma neppure quelli che si sono visti sinora. Con Pioli siamo convinti che si possano vedere gioco e qualità migliori». Di Zorro l'unica secca stoccata su Luciano Spalletti, bloccato dal mancato accordo sulla buonuscita per la rescissione del contratto con l'Inter: «Non parlo di Spalletti, che è un allenatore valido. La nostra scelta è Pioli».

Il presidente Paolo Scaroni, assente a Casa Milan, ha parlato a Sky della svolta in panchina: «Abbiamo scelto una persona esperta, preparata e seria. Come convincere i tifosi? Con i risultati. Io sono fiducioso. Bisogna avere un po' di pazienza. Non molta, ma un po' sì».

