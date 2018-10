Blue Whale, dal gioco al tribunale

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniNaufraga il caso Blue Whale, il gioco in Rete della Balena Blu che aveva generato psicosi in Italia e a Milano nei mesi scorsi. Si tratta di una sfida che in 50 passaggi porta i partecipanti a compiere atti di autolesionismo sempre più pesanti, dai tagli sulle braccia fino al suicidio.Il pm Cristian Barilli, che da oltre un anno indaga sulla vicenda, ha chiesto il rinvio a giudizio per uno solo dei tanti fascicoli approdati sul suo tavolo. Dopo il suicidio di un ragazzino di Livorno, nel maggio del 2017, attorno al macabro gioco importato dalla Russia era scoppiata la psicosi. Il programma tv Le Iene aveva cavalcato la notizia, seguito da giornali e tv. Le inchieste milanesi sul fenomeno diffuso on line, però, si sono rivelate un flop. Il pm Barilli ha rinviato a giudizio solo una 20enne che aveva convinto una 12enne, agganciata su Instagram, a incidere la sagoma della balena sulle braccia. L'udienza per la giovane, accusata di violenza privata e stalking (non più per istigazione al suicidio), si aprirà il 21 novembre davanti al giudice Anna Magelli. Per tutti gli altri episodi segnalati da genitori e insegnanti che temevano che i propri figli e alunni potessero diventare vittime del gioco - il pm chiederà l'archiviazione. A far scattare l'allerta, in particolare, era stato il fatto che diversi casi si erano registrati nella stessa scuola superiore milanese e tra ragazzi che si frequentavano. Dalle indagini, però, non sono emersi riscontri sulla presenza di istigatori che avessero contattato i ragazzi.