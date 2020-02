Blocchi antismog, si riparte

Simona Romanò

Ci risiamo. Lo smog ferma nuovamente da oggi i diesel fino agli Euro 4 per la terza emergenza aria del 2020. È da inizio anno che la cappa di agenti velenosi non molla, se non per brevi tregue, costringendo ad un continuo tira e molla: divieti in vigore, poi sospesi per pochi giorni e ancora attivi dopo una settimana. Tutto perché le polveri sottili continuano ad alzare la testa.

Da oggi, dunque, dopo cinque giorni di pm10 fuorilegge - oltre la soglia a tutela della salute dei 50 microgrammi per metro cubo - sono di nuovo attivate le misure emergenziali di primo livello del protocollo Aria che prevedono innanzitutto lo stop alla circolazione (pena la multa) per i diesel Euro 4, anche nel weekend, dalle 8,30 alle 18,30; e non si può superare la temperatura di 19° nelle abitazioni e nei negozi. Si prevedono controlli a tappeto con le pattuglie dei ghisa, sia in posti di blocco che in movimento. Le limitazioni restano in vigore finché non si abbasseranno i livelli di pm10 almeno due giornate consecutive.

Lo smog non dà tregua. Martedì la concentrazione nell'area metropolitana era di 62,5 mg/mc, mercoledì (ultimo dato disponibile) di 51,9. Peggio a Milano città, con la centralina dell'Arpa di via Senato che, sempre mercoledì, ha registrato 64,5 mg/mc. Il bel tempo di questi giorni ha peggiorato la situazione: il sole e l'assenza di vento hanno infatti favorito la concentrazione di agenti inquinanti e le previsioni meteo non annunciano un cambio di rotta per tutto il fine settimana. Fino al termine del mese non dovrebbero arrivare forti perturbazioni. Quindi, l'agognata pioggia a regalare una boccata di ossigeno non verrà in soccorso. Ciò significa che i milanesi si devono preparare a un'altra sequela nera di giornate con l'aria malata. Il 2020 è partito malissimo: Milano ha già bruciato - sabato scorso - il bonus di 35 giorni di pm10 oltre la soglia concesso dall'Unione Europea, nell'arco però di un anno, per proteggere i polmoni dei cittadini. Siamo a quota 39 giornate fuorilegge dal 1° gennaio.

