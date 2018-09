Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòScritte oscene, omofobe, insulti agli operatori della cooperativa Don Milani che lavorano con gli immigrati, simboli nazisti, frasi come «W Salvini» in vernice rossa e tutto l'arredo sfasciato e gettato a terra. Così i soliti ignoti hanno vandalizzato, nella notte tra venerdì e sabato, le aule del centro di cultura popolare di via Bramantino, periferia nord, gestita da un collettivo che opera anche su progetti di integrazione per stranieri, le cui attività riprenderanno in settimana. Lo scempio è stato ripulito ieri mattina da mamme e bambini, in aiuto ai volontari dell'associazione che hanno cancellato le frasi razziste e volgari per dimostrare il proprio «sdegno contro la violenza dell'intolleranza». Non sono però riusciti a cancellare le polemiche post raid. «Attaccare una scuola che punta sull'integrazione significa voler ostacolare il futuro del nostro Paese - ha scritto su Facebook il sindaco Giuseppe Sala - non possiamo più tollerare gesti come questo: da milanesi continuiamo a credere in una città solidale e profondamente democratica».Non sono mancati gli attacchi al ministro degli Interni, leader della Lega Matteo Salvini, nominato in prima persona nelle scritte sulle pareti. «Questo è il risultato delle politiche di Salvini, a cui, riconoscenti, questi criminali inneggiano», polemizza l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno.La condanna del blitz xenofobo nei locali della scuola di via Bramantino è arrivata in serata dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Solidarietà alla scuola e a chi è stato colpito da questi vigliacchi - ha dichiarato il ministro dell'Interno Salvini - omofobia, violenza e razzismo non fanno parte dell'Italia che voglio per cui lavoro». Ed ha aggiunto: «Collegare questi comportamenti al lavoro di buon senso, rigore e sicurezza che sto portando avanti è follia».