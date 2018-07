Blitz tra gli zombie di Rogoredo

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloTornano gli stivali dei carabinieri sui sentieri luridi del boschetto della droga di Rogoredo. Ieri mattina i militari hanno fatto irruzione assieme agli agenti della polizia locale per un controllo straordinario che ormai ciclicamente serve a verificare la situazione nel girone infernale dei tossici provenienti ormai da tutto il Nord Italia, attirati dai prezzi competivi. Un punto, ovvero una mezza dose di eroina, nella macchia a ridosso dei binari dell'alta velocità costa appena cinque euro.Quella che una volta era un'area verde abbandonata, da anni è un supermercato della droga aperto a qualsiasi ora e con qualunque condizione meteorologica. Ieri i 30 carabinieri della compagnia Porta Monforte, del Nucleo Radiomobile, della compagnia di intervento operativo del terzo reggimento (con il supporto di un elicottero dell'elinucleo di Orio al Serio), hanno fermato per qualche ora l'attività dei pusher, con buona pace dei pendolari della botta. Chi era in forma è riuscito a scappare e ad attendere che andassero via, quelli messi male hanno rinunciato alla corsa e hanno affrontato il controllo pensando solo al momento i cui sarebbero arrivati al banchetto del marocchino all'interno. Il bilancio finale è di 43 persone identificate: due italiani di 38 e 47 anni sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via dal territorio comunale, mentre un 25enne marocchino e un 36enne georgiano per inosservanza delle disposizioni concernenti gli stranieri.Nonostante i blitz continui di tutte le forze dell'ordine, la situazione è praticamente immutata. Il flusso di tossici si sposta periodicamente dall'ingresso di via Sant'Arialdo a quello in via Orwell. Nello spiazzo sotto il ponte della ferrovia continua il viavai, visibile quotidianamente anche dai finestrini dei treni dell'alta velocità che passano per Rogoredo.riproduzione riservata ®