Blitz di Aurelio De Laurentiis ieri a Castel Volturno. Il patron del Napoli è andato a caricare la squadra in vista della semifinale di ritorno in programma al San Paolo sabato sera. La squadra di Rino Gattuso parte dall'1-0 conquistato al Meazza nella gara di andata disputata prima dello stop per il coronavirus. ADL è rimasto un paio d'ore, nelle quali si è intrattenuto con la squadra, stringendo le mani a tutti i giocatori e incitandoli per la sfida di dopodomani con l'Inter.

Il presidente si è intrattenuto naturalmente pure con Gattuso. Quindi ha parlato con Mertens e Zielinski, per i quali i rinnovi sono in dirittura d'arrivo. Meno ottimismo per Callejon, ancora lontano dall'accordo. Per Meret, invece, potrebbero aprirsi scenari di mercato. Staremo a vedere.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

