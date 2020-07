Blitz al Sempione, clandestino attacca il cane poliziotto

Blitz della polizia tra i vialetti e i parcheggi del Parco Sempione, teatro all'alba di lunedì di un'aggressione ai danni di due ragazze che avevano appena trascorso la nottata nella discoteca Old Fashion: circondate da un gruppo di africani che spalleggiavano lo scippatore che le aveva appena prese di mira. Gli agenti del commissariato Centro, con il supporto dell'unità cinofila, hanno controllato e identificato 55 persone - 19 delle quali risultate con precedenti di polizia - e 390 auto.

Ci sono stati attimi di tensione quando, alla richiesta di esibire i documenti, un ivoriano di 37 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora, ha sferrato un calcio a un cane poliziotto e minacciato il suo conduttore: l'uomo è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Una donna di 33 anni, originaria del Gambia, è stata invece sanzionata con tremila euro per esercizio abusivo del commercio: vendeva vaschette di cibo ai connazionali.

