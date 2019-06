Blitz al mercatino del rubato

Salvatore Garzillo

Il mercatino delle pulci di viale Puglie è un collettore di oggetti spariti. O meglio, rubati.

È lì che potrebbe ricomparire il computer sparito dalla borsa, il cellulare borseggiato in metrò, la bicicletta posteggiata davanti alla Stazione Centrale, la cassetta degli attrezzi lasciata appoggiata vicino al furgone il tempo di un minuto.

Ogni domenica, da anni, è il mercato dove si può trovare praticamente qualunque cosa. Molti oggetti e merce provengono da cantine svuotate o avanzi di trasloco con il consenso dei proprietari. Altri no. Lo chiamano mercatino delle pulci ma si possono comprare frigoriferi, televisioni da 40 pollici, smartphone, lavatrici di ultima generazione, biciclette da migliaia di euro. C'è anche mercanzia malconcia, poggiata sui lenzuoli stesi sulla terra nuda, venduta da nomadi che svuotano i bidoni della spazzatura. E ogni domenica il numero di visitatori aumenta. La situazione è più volte degenerata, provocando la rabbia dei residenti e delle forze politiche dell'opposozione di centrodestra.

Ieri il blitz. Alle 8 del mattino sono arrivati anche 50 agenti (tra polizia locale e guardia di finanza) per un servizio straordinario contro «il commercio abusivo e illegale». Nel corso del controllo sono stati sequestrati 17 strumenti utilizzati nei cantieri edili recuperati grazie al numero di serie, 29 biciclette (tre delle quali elettriche) e alcune decine di cellulari rubati. È stata scoperta anche merce contraffatta, quella che in altre zone d'Italia si chiama «del mercato parallelo». Gli agenti hanno denunciato tre persone per ricettazione ed elevato multe per 15.500 euro.

«Questo è un nuovo tassello della più ampia strategia che l'amministrazione comunale ha messo in campo per risolvere il degrado dell'area - ha commentato la vicesindaca Anna Scavuzzo - Dopo gli interventi già attuati, intendiamo concentrare gli sforzi nell'area dei mercati di viale Puglie proseguendo anche nelle prossime settimane».

riproduzione riservata ®

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA