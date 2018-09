Blitz a Sesto, occupato un palazzo

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Notte turbolenta a Sesto San Giovanni, dove un centinaio di attivisti del collettivo sociale Aldo Dice 26x1 ha occupato uno stabile, di proprietà dell'Alitalia, in piazza Don Mapelli.Gli occupanti avevano lasciato l'edificio di via Oglio 8, in zona Corvetto, dopo aver ottenuto, grazie ad un accordo con il Comune di Milano, una proroga allo sgombero fino al 6 settembre. Furioso il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che ha passato la notte nell'edificio per cercar di bloccare l'occupazione. Invano, secondo quanto racconta su facebook: «Questi professionisti dell'illegalità si sono recati in massa di notte nello stabile, portandosi dietro attrezzi e strumenti per entrare e occupare il palazzo ex Alitalia che già avevano preso anni fa. Per noi qualsiasi tipo di occupazione è inaccettabile ed è assurdo che con, arroganza e violenza, qualcuno si senta in diritto di poter occupare dove vuole e quando vuole». L'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato ha subito sollecitato prefettura e questura a sgombrare l'edificio.