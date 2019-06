Blitz a casa di una coppia rom trovati gioielli e orologi rubati

Gioielli in oro per un peso complessivo di 600 grammi, 3 orologi di grande valore, 28mila euro in contanti. È il tesoretto trovato dai carabinieri nell'appartamento di una coppia di rom - 31 anni lui e 27 lei - all'interno di un complesso di case popolare in un quadrilatero tra i civici 304 e 310 di viale Fulvio Testi.

I militari erano in cerca di armi ma la perquisizione ha rivelato ben altro. In un armadio, nascosto sotto un cumulo di vestiti, c'era un mucchietto di gioielli (orecchini, anelli e ciondoli) in oro e pietre preziose. I due hanno detto che si trattava di regali, ma la scusa non è bastata ad evitare loro le manette. Perché grazie al numero di serie di uno degli orologi i carabinieri sono riusciti a risalire alla proprietaria, una donna di 63 anni rapinata lo scorso febbraio lungo la Milano-Meda: due motociclisti l'avevano affiancata e si erano fatti consegnare l'orologio e i gioielli.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

