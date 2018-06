Bitcoin veri per soldi falsi ecco la truffa

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La truffa era pronta: incassare bitcoin in cambio di soldi falsi. L'ultima vittima è un 22enne in possesso di valuta virtuale per un valore di più di 2 milioni di euro: stava per cadere nella trappola di un serbo di 33 anni e di un cubano di 35 che si sono finti interessati all'acquisto in cambio di contanti. In realtà, dei 2 milioni e 250mila euro previsti per la transazione solo 45mila erano veri. Il giovane ha capito la truffa poco prima di trasferire la cifra sul loro conto ed è scoppiata una rissa durante la quale lui ha riportato traumi al volto per 14 giorni. I truffatori (che hanno anche esploso un colpo di pistola a salve per intimidire la vittima) sono stati arrestati dalla polizia per estorsione, rapina e lesioni. Il 22enne, dopo un primo incontro in cui aveva scambiato 7 Bitcoin per 50mila euro, ha incontrato la coppia in un ufficio di viale Abruzzi affittato dai truffatori. Ma la trappola è fallita.(S.Gar.)