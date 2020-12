BiograVIE, le strade raccontano Milano

Ferruccio Gattuso

Scoprire Milano attraverso le sue vie. Una strada, una storia. È quello che racconta biograVie, la pièce in scena a fACTORy32, il palcoscenico di via Watt diretto da Valentina Pescetto, teatro che alla sua seconda stagione sta già sfidando la pandemia ma, in modo molto milanese, non si piange addosso. Per questo biograVIE, nato per il palco, si è dato nuova forma, ed è diventato disponibile on line.

Con la regia di Alberto Oliva, l'interpretazione di Carlo Decio e il contributo del videomaker Samuel Pescuma, è incentrato sulla narrazione delle vie metropolitane, trasformandosi in un suggestivo montaggio tra riprese sul palco, video per le strade di Milano e immagini di repertorio.

Il coprifuoco in città ha suggerito l'idea di portare l'attore Carlo Decio, nei panni di un senzatetto narratore, nelle vie di una Milano semideserta, tra le 18 e le 22. Non solo Milano, però, nel racconto di Oliva: «Questa è la mia città, si meritava uno spazio speciale, ma una parte è anche dedicata alla Città Ideale, con i nomi delle vie che vorremmo».

Da piazza Cadorna al Cimitero Monumentale, fino ai meno noti giardini dedicati a Rosa Parks e a Pippa Bacca: «Forse pochi conoscono quest'ultima spiega il regista una giovane donna con un'utopia che ha pagato a caro prezzo». E biograVIE ci dirà quale. L'ironia ha pure il suo spazio: «Ci sono vie dai nomi strambi, come via Sfregatette a Bologna. Il nostro racconto passa anche di lì». La pièce è l'incontro tra due passioni: «La mia conclude Oliva - per i personaggi che hanno saputo trasformare la propria vita in un'opera d'arte, e quella di Decio per le storie dei protagonisti delle vie cittadine. Diciamo che andiamo a spasso per le vite di alcuni personaggi

