Bimbo caduto, la speranza è finita

Avrebbe compiuto sei anni a dicembre. Invece alle 9,53 la sua battaglia disperata per sopravvivere, attaccato alle macchine del reparto di Rianimazione del Niguarda, è terminata.

Il piccolo precipitato venerdì scorso nella tromba delle scale della scuola primaria Pirelli alla Bicocca si è spento in quel preciso momento, anche se i medici hanno atteso le canoniche sei ore per accertarne la morte cerebrale. In Neurochirurgia avevano tentato di tutto per salvarlo, anche una difficilissima operazione per ridurgli l'ematoma alla testa. Ma aveva anche il bacino fratturato e lesioni agli organi interni, e non si è compiuto il miracolo sperato dai genitori, che non hanno mai abbandonato il suo capezzale, dal mondo della scuola e dalla città intera. «Per Milano oggi è un giorno doloroso - è il post su Facebook di Sala - e per me uno dei più tristi da quando sono sindaco. Adesso ogni parola è superflua e non posso che mandare un grande abbraccio a nome di tutta Milano alla mamma, al papà e a tutti familiari».

Il tragico epilogo della vicenda ora modifica l'accusa di lesioni colpose contro ignoti ipotizzata fan dalle prime ore dalla procura. Ora il pm Maria Letizia Mocciaro indaga per omicidio colposo, reato ipotizzato in relazione all'omessa vigilanza. Il fascicolo per ora è contro ignoti, ma a breve potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati - anche a garanzia del diritto di difesa - l'insegnate e la bidella che avrebbero perso di vista il bambino in quei secondi fatali. Il magistrato ha deciso che non sarà eseguita l'autopsia, in quanto le cause del decesso sono più che evidenti: un tragico volo dal secondo piano, 12 metri.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, venerdì il bambino aveva chiesto e ottenuto di andare in bagno. In un primo momento era sotto il controllo della bidella - che lavora nella scuola di via Goffredo da Bussero da anni e stimata da tutti - che poi si era fermata in bagno ad assistere altri due bambini. E il piccolo, sulla via del ritorno, aveva trovato e preso la sedia con le rotelline usata dalla bidella e per curiosità o per gioco ci era salito sopra, avvicinandosi al parapetto alto 80 centimetri. E poi, in un attimo, la tragedia.

