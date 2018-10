Bimba scomparsa sui soccorritori piovono i pallini dei cacciatori

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono riprese nei boschi di Serle le ricerche di Iuschra, la 12nne autistica di origine bengalese di cui si è presa ogni traccia lo scorso 19 luglio, durante una gita con altri minorenni disabili. Per evitare incidenti il Comune ha chiesto la sospensione della caccia nei 500 ettari di fitta vegetazione dove sono concentrate le ricerche. Il provvedimento è stato preso dopo che nei giorni scorsi alcuni soccorritori sono stati raggiunti dai pallini esplosi dai cacciatori. È stato colpito perfino un drone usato per le ricognizioni dall'alto.Sul giallo della bambina scomparsa la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. I carabinieri hanno acqusito i dati delle 15 persone a cui il Comune di Serle ha rilasciato l'autorizzazione per entrare nella zona nel mese di luglio.